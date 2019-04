RELOOKING FINAL – Mélissa métamorphosée par Anissa

Mélissa est venue solliciter l’aide des influenceuses pour retrouver confiance en elle. Cette jeune femme de 24 ans, en couple et mère de deux enfants, a des complexes qui l’empêchent de vivre pleinement. Auréla, Poppie, et Anissa lui viennent en aide en proposant différentes tenues. Elle choisit finalement le look aux rayures qui déchire d’Anissa. Elle passe par la séance de maquillage qui ne s’est pas passée comme prévue… Alors, le relooking complet va-t-il plaire à Mélissa ? Verdict… Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mercredi 3 avril 2019.