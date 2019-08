RELOOKING FINAL – Priscillia métamorphosée par Naobabe

Priscillia est venue à Beauty Match pour mettre au défi les trois influenceurs de la semaine. La jeune femme de 31 ans, accompagnée de son ami Jason, est venue avec la problématique suivante : « Je veux un look pour trouver un chéri ». Son objectif en participant à l'émission ? Elle veut prendre soin d’elle, se maquiller et se sentir plus féminine. Depuis qu’elle est célibataire elle « se laisse aller » et n’a plus confiance en elle. Nos influenceurs de la semaine relèvent le challenge de lui trouver le style qui lui conviendra le plus... C'est finalement le look de Naobabe qu’elle valide. Place à l’étape du relooking totale avant de découvrir le résultat final...Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 16h30 sur TFX. Extrait de l’épisode du lundi 19 août 2019.