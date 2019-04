RELOOKING FINAL – Salomé métamorphosée par Poppie

Salomé est venue solliciter l’aide des influenceuses pour être féminine sur son lieu de travail. Cette jeune femme de 23 ans est récemment devenue guide dans un musée. Elle ne veut plus paraître trop sexy avec des décolletés. Elle souhaite être prise au sérieux, tout en restant dans son âge. Les influenceuse de la semaine relèvent le challenge pour lui dénicher le look qui fera le juste milieu entre sa féminité et le sérieux qu’on demande à son travail. C’est finalement la tenue Poppie qu’elle sélectionne. L’heure du relooking finale est arrivée… défi relevé ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du jeudi 4 avril 2019.