RELOOKING FINAL – Tania métamorphosée par Guess Twins

Tania veut un look pour reprendre confiance en elle. A 18 ans, elle souhaite s’émanciper et devenir une vraie jeune femme qui s’affirme. Assez complexée par sa taille, elle ne fait pas de shopping avec ses amis et n’arrive pas à s’assumer. Elle veut définitivement reprendre confiance en elle, et fait donc appel à nos trois expertes en mode cette semaine. Sarah Lopez, I am Fiona Oslo et les Guess Twins sont prêtes à relever le défi et lui trouver le style qui lui correspondra. Mais quelle influenceuse parviendra à lui trouver LA tenue qui lui correspond le mieux ? Retrouvez Beauty match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX. Extrait de l'émission du mardi 4 décembre.