RELOOKING FINAL - La transformation de Sheila suprend tout le monde !

Sheila a 35 ans, elle est mère de famille mais veut trouver un look adapté à son âge. Elle en a marre de se balader dans la rue avec ses enfants et que les gens pensent qu’elle est leur grande sœur. Habituée à s’habiller avec les joggings de son fils, elle veut radicalement changer de look et trouver un vrai look de femme. Kamila Officiel, Joséphine Barbara, Inès Gillard, les trois influenceuses de cette semaine sont prêtes à relever le défi ! Retrouvez Beauty match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX. Extrait de l’épisode du mardi 11 décembre.