RELOOKING FINAL – Yustina métamorphosée par Roulita

Yustina est venue à Beauty Match pour mettre au défi les trois influenceuses de la semaine. La jeune femme de 26 ans est venue avec la problématique suivante : « Mon mari en a marre de mon look gothique ». Accompagnée de son mari, elle aimerait être plus féminine en laissant au placard son look gothique qui ne plaît pas à son amoureux. Son objectif en participant à l'émission ? Trouver la tenue qui l'aidera à se féminiser et à gagner en confiance. Nos influenceuses de la semaine relèvent le challenge de lui trouver le style qui lui conviendra le plus... C'est finalement le look de Roulita qu’elle valide. Place à l’étape du relooking totale avant de découvrir le résultat final...Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du vendredi 19 avril 2019.