La revue de Kenza : « Je suis très sûre de moi et de mes goûts »

Kenza, alias Kenzasmg, est une légende sur la blogosphère. En effet, ça fait plus de dix ans qu’elle influence. Avec ses 155k followers, elle a été l’une des premières influenceuses en France avec son blog très suivi : « La revue de Kenza ». Avec un style très parisien, elle aime porter des basics avec une touche chic et distinguée. Très confiante, elle a beaucoup d’aisance dans ce domaine et déteste par-dessus tout la vulgarité. Retrouvez-là dans Beauty Match : Le choc des influenceuses, lundi 8 avril à 18h50 sur TFX.