Roulita : "Quand je sors dans la rue, les gens se retournent"

Sur les réseaux sociaux, vous la trouverez sous le pseudo de Roulita. Du haut de ses 18 ans, notre troisième influenceuse est la benjamine de la compétition cette semaine. Mais qu’à cela ne tienne, elle rassemble pas moins de 18k followers. Son univers ? Le streetwear et la couleur ! Les trois grandes lignes de son style sont : latina, streetwear et vintage. Quand elle sort dans la rue, elle ne passe pas inaperçue. Elle aime associer les couleurs pour des tenues toujours plus stylées et originales. Retrouvez-la toute la semaine dans Beauty Match : Le choc des influenceuses, dès lundi 1er avril à 18h50 sur TFX.