Sarah Lopez fait partie des 3 influenceuses cette semaine dans Beauty Match. Suivie par plus de 950 000 followers, cette ancienne candidate de Secret Story est influenceuse depuis 2 ans. Elle adore la mode et la beauté. Avec un style plutôt sexy, elle compte bien s’imposer dans l’aventure et montrer qu’elle n’est pas là pour faire de la figuration. Retrouvez Beauty match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX.