« T’es trop belle, je suis émue ! » : Auréla OSE la robe rouge pour Émeline

Auréla est l’une des trois influenceuses de la semaine. Elle doit aujourd’hui relooker Émeline qui souhaite retrouver un look coloré. Et elle a décidé de lui faire un véritable électrochoc. Alors qu’Émeline refusait la couleur rouge, s’est finalement une robe de cette couleur qu’Auréla va l’habiller, avec un long manteau beige. Ce risque va-t-il plaire et porter ses fruits ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du vendredi 5 avril 2019.