« T’es vraiment hyper sexy » : opération séduction pour Auréla avec Maxime 🔥

Auréla est l’une des trois influenceuses de la semaine. Elle doit aujourd’hui relooker Maxime qui cherche à être plus séduisant. Elle lui propose alors un style biker chic, avec une veste perfecto en cuir noir et un jean troué. Et elle en profite également pour faire plus ample connaissance avec lui… et on remarque vite qu’elle a des étoiles dans les yeux. Maxime choisira-t-il la tenue d’Auréla ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du lundi 1er avril 2019.