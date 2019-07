Tiffany Kats, Vanille Boyer et Naobabe vont s'affronter à partir du 19 août !

Des influenceuses suivies par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux vont quitter le monde virtuel pour relever un incroyable défi. Elles vont s’affronter pour relooker des personnes qui souhaitent changer radicalement d’apparence. Reines du style, de la mode, de la coiffure et du maquillage les influenceuses sont les personnes à suivre sur les réseaux sociaux, initiant des tendances et influant sur notre quotidien. Chaque semaine 3 influenceuses en herbe vont s’affronter pour répondre aux problématiques des relookés, les influenceuses devront trouver le look adéquat pour cette transformation. La personne relookée sera-t-elle satisfaite de sa métamorphose ? L’influenceuse remportera-t-elle un like supplémentaire ? Ou au contraire va-t-elle en perdre un ? Beauty Match, le choc des influenceuses, de retour à partir du 19 août à 16h30.