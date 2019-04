"Je trouve la tenue chic !" – La tenue de Kamhugh est un SANS-FAUTE pour Lufy !

Kamhugh est l’un des trois influenceurs de la semaine. Aujourd’hui, elle doit relooker Marion qui est venue avec la problématique suivante : « Je veux me sentir mieux dans ma peau ». Accompagnée de sa sœur, la jeune femme de 27 ans aimerait avoir un look qui lui permette d’assumer pleinement son corps, elle qui mesure 1,80m. Pour rendre à Marion sa confiance, Kamhugh a misé sur un look androgyne ! Son look est composé d’un pantalon fluide taille haute, une blouse décolleté et des chaussures ouvertes à petits talons. Un style bien « sage » pour la jeune Marion. Va-t-elle être conquise par ce look ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mercredi 10 avril 2019.