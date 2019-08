Vanille, Tiffany et Naobabe – Découvrez les influenceuses de la semaine

Qui sont nos trois influenceuses de la semaine ? Vanille, 26 ans, est influenceuse depuis un an et demi : « Mon univers, c’est le sexy chic sans jamais tomber dans le vulgaire. C’est très important ! ». Une jeune femme très femme fatale ! Tiffany, 24 ans, au style très rock : « Mon univers ça va plus être le rock, le noir, badass ». Sa devise, se sentir bad girl ! Et enfin Naobabe, 22 ans, qui affiche une communauté de plus 200 000 abonnées sur Instagram : « Mon style c’est le streetwear tendance US, j’adore les couleurs, j’ose tout ! ». Véritable spécialiste capillaire, Naobabe change tous les jours de coupes de cheveux. Découvrez le portrait des influenceuses de l’épisode du lundi 19 août 2019. Beauty Match, le choc des influenceuses, du lundi au vendredi à 16h30 sur TFX.