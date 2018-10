Buddy Valestro, ça ne vous dit rien ? Il s’agit du pâtissier le plus célèbre des Etats-Unis, le maître du wedding cake et des gâteaux fantaisies. Ses créations vont vous faire saliver devant votre télé !Il s'agit d'un reality show sur le quotidien de sa pâtisserie qu’il tient en famille, avec sa mère, ses soeurs et ses beaux-frères. La pâtisserie appartient à sa famille depuis quatre générations.