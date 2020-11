Captain Tsubasa - S01 E06 - Coup d'envoi ! Nankatsu contre Shutetsu

Les interclubs débutent enfin ! Le club de foot de Nankatsu ne jouant qu’en dernier, Tsubasa et ses coéquipiers décident d’aller assister aux rencontres des autres clubs. Arrivé du côté d’une épreuve d’athlétisme, Tsubasa va prendre part à une course d’une manière des plus surprenantes...