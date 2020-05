Captain Tsubasa - S01 E27 - L'Instant de gloire

Il ne reste plus que 5 minutes à jouer dans cette finale opposant Nankatsu à Meiwa. Tsubasa et Misaki ont pu préserver leurs forces lors de la mi-temps précédente et vont pouvoir tout donner. Mais l’aggravation de la blessure du n°11 de Nankatsu pourrait compliquer les choses...