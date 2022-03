Divertissements

Carla Moreau et Kévin Guedj, une histoire d’amour pas comme les autres. Elle a vu le jour en 2016 devant des millions de téléspectateurs dans une émission de télé-réalité à l’autre bout du monde. C’était en Afrique du Sud ! Lui, surnommé « le jaguar » par ses copains d’aventure, était immédiatement tombé sous le charme de la jeune Carla, 18 ans. C’est à Marseille, chez eux et entourés de leurs proches, que Kévin et Carla ont choisi de se dire « oui » pour la vie. Ensuite, direction Courchevel pour un mariage sous la neige avec près de 300 invités qui ne sont pas au bout de leurs surprises… Pour le plus beau jour de leur vie, Carla et Kévin ont vu les choses en grand ! Mariage sur plusieurs jours, décoration féérique, surprises incroyables, invités prestigieux… Le mariage de leurs rêves se déroulera-t-il comme ils l’avaient imaginé ?