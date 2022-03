Carla & Kevin, le mariage - Episode 01

Ça y est Carla et Kévin vous ouvrent les portes de leur maison pour découvrir les coulisses de leur mariage. Pour cet évènement, ils vous réservent beaucoup de surprises mais promettent surtout de se montrer comme vous ne les avez jamais vus. Ils commencent par tout dire sur leur changement d’agence, les scandales auxquels ils ont fait face dernièrement, la perte de certains de leurs amis. Malgré toutes ces épreuves, ils ont su rester un couple soudé et ils vont montrer que leur famille l’est aussi. Carla et Kévin : Le Mariage, Episode 01.