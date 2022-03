Carla & Kevin, le mariage - Episode 02

H-6 avant le grand jour pour Carla et Kévin. Les futurs mariés sont très heureux et ont hâte d’y être. Pour le grand jour, Anne-Lise, la mère de Carla et Patrick, le père de Kévin, sont là pour le petit déjeuner. Petite urgence du matin : il manque des fleurs pour le mariage et Carla veut absolument qu’il ne manque rien pour la cérémonie. Et comme si cela ne suffisait pas, le mariage qui était resté secret, est maintenant connu de tous sur les réseaux… Ils espèrent que cette fuite ne va pas nuire au plus beau jour de leur vie. Carla a la chance d’avoir sa maman à ses côtés pour la rassurer. Carla et Kévin : Le Mariage, épisode 02.