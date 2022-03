Carla & Kevin, le mariage - Episode 03

Tout le monde est prêt pour partir à la mairie, mais contretemps de dernière minute. Ruby n’aime pas du tout sa robe et veut l’enlever. De son côté, Carla est enfin prête et malgré le retard, les deux amoureux partent direction la mairie. Tout le monde les attend sur le parvis... Carla et Kévin vont bientôt se dire oui. Place à l'échange des voeux. Ils sont maintenant unis par les liens du mariage. L’émotion est grande pour les mariés mais aussi pour la famille présente. Tout est réuni pour que le moment soit parfait. Carla et Kévin : Le Mariage, épisode 03.