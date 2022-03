Carla & Kevin, le mariage - Episode 04

La cérémonie est terminée, place maintenant à la fête. Carla et Kevin ont convié leurs amis chez eux pour célébrer le vin d’honneur ensemble. Le dress code de la soirée : Noir et Blanc, et la fête peut commencer ! Pour l’occasion Carla a sorti une robe d’exception. Lorsqu’ils arrivent à la soirée du vin d’honneur, l’émotion est palpable. Ils profitent de ce moment pour ouvrir leurs cœurs à leurs amis. Même si la soirée est terminée, il reste encore beaucoup de surprises qui arrivent ! Carla et Kévin : Le Mariage, épisode 04.