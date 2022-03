Carla & Kevin, le mariage - Episode 05

Carla, Kévin et Ruby se réveillent au cœur de Courchevel pour continuer de fêter leur mariage ! Mais dès le matin, Carla ne se sent pas bien… Elle doit absolument voir un médecin pour voir quel est le problème. Elle a peur de ne pas pouvoir être en forme pour le mariage. Pendant qu’elle se repose, Kevin et ses amis partent pour une sortie patinoire. Pendant la séance, Allan se déboîte l’épaule. Maïssane l’embrasse pour le réconforter ! Malheureusement la séance est coupée par un appel de Kelly qui ne s’en sort pas du tout avec l’organisation du mariage. Carla décide de prendre Maissane avec elle et de partir régler le problème. Carla et Kévin : Le Mariage, épisode 05.