Carla & Kevin, le mariage - Episode 06

Carla et Maïssane arrivent dans la salle du mariage pour régler les problèmes avec les prestataires. Elles rejoignent Kelly, la cousine de Kévin, qui l’aide dans l’organisation de son mariage. Pour l'instant, la décoration lui plaît énormément et elle a hâte de voir la suite. Le mariage est demain, mais rien n’est encore prêt. Kévin décide de retrouver Carla pour aider les prestataires à s’organiser. Il a même réservé un spa pour elle et Maïssane. Elles vont pouvoir se détendre pendant qu’il gère la préparation de la salle. Pendant ce temps, Maïssane et Carla se détendent au spa. Au vu des symptômes de Carla, Maïssane lui propose de faire un test de grossesse. Carla attend-elle un heureux évènement ? Carla et Kévin : Le Mariage épisode 06.