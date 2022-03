Carla & Kevin, le mariage - Episode 07

Carla et Maïssane découvrent le résultat du test de grossesse, il est négatif. Pas de bébé mariage pour Carla et Kévin. Carla a encore un problème à gérer pour le jour J : Les chauffeurs n’ont pas récupéré les chanteurs. Mais pour l’heure, place à la première soirée dans la magnifique station de Courchevel. Ils sont fiers de retrouver tous leurs amis pour cette première soirée. Et vu l’ambiance le jour du mariage risque d’être incroyable ! Et c’est enfin le jour J, mais malheureusement, le temps n’est pas du tout clément… Comment vont-ils gérer ce contretemps ? Carla et Kévin : Le Mariage épisode 07.