Carla & Kevin, le mariage - Episode 08

Jour H : H-3 avant la cérémonie laïque de Carla de Kévin. Malheureusement, la météo n’est pas du tout de leur côté… En effet, le vent est très fort et les installations extérieures sont en train de tomber une à une ! Malgré la tempête, les préparatifs continuent et tout le monde se donne à 100% pour que le moment soit parfait. Pendant que tout le monde prépare la salle, Carla se prépare pour le plus beau jour de sa vie. Tout le monde prie pour que tout rentre dans l’ordre et que le mariage commence dans les temps. Carla et Kévin : Le Mariage épisode 08.