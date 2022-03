Carla & Kevin, le mariage - Episode 09

Carla et Anouk, la meilleure amie de Carla se préparent pour le mariage. Même si Carla veut absolument que les rideaux de la salle soient en place, Kévin arrive à raisonner. Tous les invités sont en place, il ne reste plus qu’aux mariés de les rejoindre. Kévin arrive en chien de traîneaux pendant que Carla est déposée par un magnifique carrosse. La cérémonie peut enfin commencer ! Carla et Kévin : Le Mariage épisode 09.