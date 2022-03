Carla & Kevin, le mariage - Episode 10

La météo s’est calmée et la cérémonie commence enfin ! Il est temps pour Carla et Kévin de prononcer leurs vœux de mariage. Le moment est rempli d'émotions et d’amour. Maintenant qu’ils se sont passés la bague au doigt, c'est officiel ils sont liés pour le meilleur et pour le pire. Le feu d’artifice commence et annonce le début de la soirée ! Les invités, Carla et Kévin, découvrent la magnifique décoration de la salle ! Tout le monde reste bouche bée. Les surprises ne sont pas finies, Amin et Zehava Ben viennent interpréter une chanson pour eux ! Carla et Kévin : Le Mariage épisode 10.