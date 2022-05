Carla & Kévin, Le Temps des Réconciliations – Découvrez les premières images !

Depuis leur mariage féérique à Courchevel, Carla et Kévin sont toujours sur un petit nuage d’amour. Se dire « oui » pour la vie entourés de leurs proches a ravivé dans les cœurs, l’absence de certains…10 ans que Carla a coupé les ponts avec son père. Mais aujourd’hui, elle se sent prête à le retrouver pour le bonheur de sa petite fille Ruby. Kévin lui aussi veut apaiser les rancœurs avec son meilleur ami à qui il ne parle plus…Parce que la famille et les amis ont une place très importante dans la famille Guedj…A Marseille, voici venu le Temps des Réconciliations ! Carla & Kévin, Le Temps des Réconciliations – La nouvelle saison à découvrir dès le Vendredi 18 mai sur MYTF1 MAX