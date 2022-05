Carla & Kevin, le temps des réconciliations - Episode 04

Fini les sucreries dès le petit-déjeuner pour Carla ! Kévin a vu une story de Jazz en pleine session de sport. La JLC Family qu'ils s'apprêtent à affronter en aventure, se prépare comme jamais. Pour le clan Guedj qui déteste le sport, ce n'est pas gagné ! Mais plus le temps pour les excuses, Kévin a appelé deux coachs sportifs pour motiver ses troupes. Ces derniers temps, Carla réfléchit beaucoup à son père avec qui elle n'a plus de contact depuis plus de 10 ans… Elle confie à Kévin qu'elle se sent prête à partir à sa recherche. Mais la tâche s'annonce difficile ! Après plusieurs coups de téléphone sans réponse, elle finit par entendre la voix de son père. Prise de panique, elle raccroche. Ira-t-elle jusqu'au bout de sa démarche ?