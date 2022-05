Carla & Kevin, le temps des réconciliations - Episode 01

Précédemment, Carla et Kévin se sont dit "OUI" pour la vie lors d'un mariage féérique à Courchevel. Un évènement extraordinaire et inoubliable ! S'ils sont toujours sur leur petit nuage depuis, leur quotidien a vite repris son cours à Marseille, rythmé par les projets professionnels et autres moments en famille. Aujourd'hui, c'est barbecue en famille ! Carla et Ruby dressent la table pour un déjeuner avec les parents de Kévin et son cousin Allan. Ce dernier revient à peine de son aventure "La Villa des Cœurs Brisés" et il a beaucoup de choses à raconter… En République Dominicaine, il est tombé sous le charme de Belle. Avec la jeune brésilienne, c'est du sérieux ! Mais avant de se lancer dans des projets de vie ensemble, Allan a à cœur de la présenter à Carla et Kévin. Le rendez-vous est pris pour le soir même !