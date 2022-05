Carla & Kevin, le temps des réconciliations - Episode 02

Chez les Guedj, c'est la maison du bonheur ! La porte de Carla et Kévin est toujours ouverte pour famille et amis. Après un barbecue avec les parents de Kévin et son cousin Allan, qui avait bien des choses à raconter depuis son aventure dans La Villa des Cœurs Brisés, place à la traditionnelle partie de pétanque. Le soir venu, c'est une toute autre ambiance qui attend Carla et Kévin. Allan a décidé de faire les présentations officielles avec sa nouvelle petite amie, Belle. Le dîner à peine commencé que les tensions se font déjà ressentir… Carla, très amie avec Maïssane, n'a pas l'intention de faciliter les choses. D'autant plus que Belle ne semble pas aussi investie dans la relation qu'Allan… Il n'en fallait pas plus pour semer le doute dans l'esprit de Carla et Kévin, très protecteurs envers le petit cousin. Belle et Allan ont-ils réellement un avenir ensemble ?