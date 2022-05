Carla & Kevin, le temps des réconciliations - Episode 05

Maïssane arrive à la maison des Guedj pour se confier à son amie Carla. Elle vit très mal le comportement d'Allan qu'il l'a complètement mise de côté dès le premier jour de son aventure "La Villa des Cœurs Brisés". Au-delà de leur histoire d'amour, elle regrette que leur amitié ne compte plus à ses yeux. Pour elle, il ne fait aucun doute qu'elle ne veut plus entendre parler d'Allan. Mais Carla doit lui annoncer quelque chose de très important… De son côté, Alex Guidi continue de tout faire pour réconcilier Kévin et Nacca. Pour Carla et Kévin, c'est dîner au restaurant en amoureux. Les deux amoureux pourraient bien regretter d'avoir repris du dessert ! Au réveil, c'est séance de sport dans le jardin pour le clan Guedj. Kévin, Carla, Alex et Allan ont plus envie de faire les courses pour un barbecue que de faire du sport. Mais pas le choix pour les Guedj qui doivent se motiver pour affronter la JLC Family dans leur prochaine aventure.