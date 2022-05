Carla & Kevin, le temps des réconciliations - Episode 06

Fin de séance pour le clan Guedj. Alex Guidi en profite pour débriefer Kévin de son entrevue avec Nacca. Seul lien entre les deux ex meilleurs amis, Alex s'est donné pour mission de les réconcilier. Carla propose d'organiser un apéritif à la maison afin qu'ils puissent discuter? Kévin et Nacca parviendront-ils à mettre leurs rancoeurs de côté ? Il est temps pour Carla de retrouver son père. Plus de dix années de silence se sont écoulées… Mais le moment venu, Carla panique et prend peur. Est-ce vraiment une bonne idée ? Que va-lui dire son père ?