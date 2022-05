Carla & Kevin, le temps des réconciliations - Episode 07

Dans cette saison de la réconciliation, Alex Guidi s'est mis en tête de réconcilier ses deux amis Kévin et Nacca. Carla a préparé une petite soirée en invitant Nacca et sa femme, Eloïse. Ensemble, ils attendent une petite fille qui naîtra dans quelques mois. Une belle raison de plus pour les deux anciens amis de faire la paix… Mais parviendront-ils à se pardonner ? Carla et Kévin préparent Ruby à rencontrer le papa de sa maman. Si Carla souhaite qu'ils puissent se rencontrer tous les deux, il est encore trop prématuré de parler de figure de "grand-père". Au programme : une après-midi poney ! Mais les minutes passent et le papa de Carla ne se présente toujours pas. A-t-il décidé de ne plus venir ?