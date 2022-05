Carla & Kevin, le temps des réconciliations - Episode 08

Dix ans que Carla n’avait pas parlé avec son père. Mais depuis la naissance de sa fille, la jeune femme se pose la question de reprendre le contact avec lui. Carla a envie que son père et Ruby puissent se rencontrer... Après l’avoir vu en tête à tête il y a quelques jours, ils se sont donnés rendez-vous au Poney Club pour la rencontre entre Ruby, Kévin et le père de Carla. Un moment qui s’annonce chargé en émotions… De son côté, Kévin prépare un projet top secret avec Chico et les Gipsy. Une future carrière de chanteur qui se dessine ? La journée se termine avec une soirée au stade comme le clan Guedj les aime ! Au programme : un match de l’OM évidemment.