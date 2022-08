Carla & Kevin : L'intégrale - Episode 01

Ça y est Carla et Kévin vous ouvrent les portes de leur maison pour découvrir les coulisses de leur mariage. Pour cet évènement, ils vous réservent beaucoup de surprises mais promettent surtout de se montrer comme vous ne les avez jamais vus. Pour le grand jour, Carla a la chance d’avoir sa maman à ses côtés pour la rassurer. Tout le monde est prêt pour partir à la mairie, Carla et Kévin vont bientôt se dire oui. Place à l'échange des vœux. Ils sont maintenant unis par les liens du mariage. L’émotion est grande pour les mariés mais aussi pour la famille présente. Tout est réuni pour que le moment soit parfait. Carla et Kévin : L'intégrale, Episode 01.