Carla & Kevin : L'intégrale - Episode 02

La cérémonie est terminée, place maintenant à la fête. Carla et Kevin ont convié leurs amis chez eux pour célébrer le vin d’honneur ensemble. Le dress code de la soirée : Noir et Blanc, et la fête peut commencer ! Le lendemain, Carla, Kévin et Ruby se réveillent au cœur de Courchevel pour continuer de fêter leur mariage ! Mais dès le matin, Carla ne se sent pas bien… Elle doit absolument voir un médecin pour voir quel est le problème. Pendant qu’elle se repose, Kevin et ses amis partent pour une sortie patinoire. Mais il est temps de découvrir la salle rejoignent. Pour l'instant, la décoration lui plaît énormément et elle a hâte de voir la suite. Pendant ce temps, Maïssane et Carla se détendent au spa. Au vu des symptômes de Carla, Maïssane lui propose de faire un test de grossesse. Carla attend-elle un heureux évènement ? Carla et Kévin : L'intégrale, Episode 02.