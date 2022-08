Carla & Kevin : L'intégrale - Episode 03

H-3 avant la cérémonie laïque de Carla de Kévin. Malheureusement, la météo n’est pas du tout de leur côté… En effet, le vent est très fort et les installations extérieures sont en train de tomber une à une ! Malgré la tempête, les préparatifs continuent et tout le monde se donne à 100% pour que le moment soit parfait. Tous les invités sont en place, il ne reste plus qu’aux mariés de les rejoindre. Kévin arrive en chien de traîneaux pendant que Carla est déposée par un magnifique carrosse. La cérémonie peut enfin commencer ! La météo s’est calmée et la cérémonie commence enfin ! Il est temps pour Carla et Kévin de prononcer leurs vœux de mariage. Le moment est rempli d'émotions et d’amour. Maintenant qu’ils se sont passés la bague au doigt, c'est officiel ils sont liés pour le meilleur et pour le pire. Carla et Kévin : L'intégrale, Episode 03.