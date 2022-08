Carla et Kévin : L’arrivée de la famille Guedj à la mairie de Marseille

La famille Guedj est prête pour la cérémonie de la mairie. Carla, Kévin et Ruby font une entrée prestigieuse et sont accueillis par le maire de Marseille. Tous leurs amis sont aussi présents, leur famille est aussi au rendez-vous. Carla et Kévin vont maintenant s’installer avec leur famille dans la mairie. Après le discours très touchant du maire, Carla et Kévin se disent oui ! Maintenant, il est temps pour eux et leurs témoins de signer les documents du mariage pour officialiser cette union ! Carla & Kévin : L’intégrale Episode 01.