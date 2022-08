Carla et Kévin : L’incroyable ouverture de cérémonie de la famille Guedj !

Pour commencer leur mariage en beauté, Carla et Kévin ont prévu une entrée spectaculaire ! Ils ont la chance d’avoir de la neige ce qui accompagne parfaitement leurs entrées. Kévin arrive en traîneau tracté par des chiens pendant que Carla arrive dans un majestueux carrosse au bras du père de Kévin ! Ils ne restent plus qu’aux mariés de prononcer leurs vœux de mariage et de faire la fête ! Carla & Kévin : L’intégrale Episode 03.