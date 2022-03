Exclu : Les premières images du mariage de Carla et Kévin

Carla et Kévin ont parcouru le Monde… L’Afrique du Sud, l’Amérique latine, l’Australie, l’Asie et c’est à New York, il y a deux ans, en plein Time Square, que Kévin a posé un genou à terre. Mais c’est à Marseille, chez eux et entourés de leurs proches, que Kévin et Carla ont choisi de se dire « oui » pour la vie. Ensuite, direction Courchevel pour un mariage sous la neige avec près de 300 invités qui ne sont pas au bout de leurs surprises… Pour le plus beau jour de leur vie, Carla et Kévin ont vu les choses en grand !