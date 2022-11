Célibataire ... ou presque (That Awkward Moment)

Cinéma

Trois meilleurs amis se retrouvent à un stade que nous avons tous connu : ce moment de doute dans chaque relation amoureuse où vous vous demandez : « à quoi cela mène-t-il ? ». Les garçons vont devoir jongler entre leur vie de célibataire et leurs enchevêtrements amoureux et ça va devenir gênant. Quand vous réalisez qu'avoir l'amour signifie en voulant encore plus... Avec Zac Efron, Miles Teller, Michael B. Jordan...