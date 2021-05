AVANT-PREMIERE – Championnes : Familles de Footballeurs : l'épisode 1 déjà sur MYTF1 via les box opérateurs

"Championnes : Familles de Footballeurs", la nouvelle émission à découvrir dès le 7 Juin 2021 à 16h00 sur TFX. Découvrez l'épisode 1 en avant-première sur MYTF1 !

Avant-première MYTF1 Premium

"Championnes: Familles de Footballeurs" arrive sur vos écrans, le lundi 07 juin à 16h00 sur TFX. Bonne nouvelle! Si vous êtes abonné à Canal + , SFR, Orange, Bouygues , Free, ou encore VITIS vous êtes un téléspectateur privilégié! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l'intégralité du premier épisode.

8 championnes

Pour la première fois, vous allez découvrir le quotidien hors norme de 8 familles de footballeurs de haut niveau. Ces grands joueurs sont tous connus du grand public et évoluent dans les plus prestigieux club français ou étrangers. Dans ce nouveau docu-série quotidien, leurs femmes ont accepté de nous ouvrir les portes très secrètes de leur vie de famille, une vie qui fait rêver et qui nourrit de nombreux fantasmes.

Elles sont 8 femmes, 8 personnalités différentes avec un point commun, celui de partager la vie d'un footballeur pro et de le soutenir au quotidien! Leur quotidien est envié et pourtant il ne ressemble pas toujours à un conte de fées! Sans plus attendre, faites connaissance avec Elodie Mavuba , Majda Sakho , Lucie Kakuta , Tiziri Digne , Cindy Lecomte , Sarah Dossevi , Joana Mendes et Isabelle Silva .