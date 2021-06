Championnes : familles de footballeurs - Episode 07

Dans votre nouveau docu-série “Championnes : Familles de Footballeurs" : Tiziri Digne, sa maman et les enfants se préparent pour les vacances sur la Côte d’Azur. Pour se rendre sur place, elle a réservé un jet privé. Joana Mendes est de retour à Montpellier. Elle retrouve Pedro et Léonor et reprend sa routine habituelle. De retour à Paris, la Sakho family se prépare pour une grande visite de la capitale. C’est la ville où Majda et Mamadou sont nés et cette dernière a très envie de faire découvrir sa ville à ses enfants. Aujourd’hui, Elodie Mavuba a reçu le résultat du shooting. Rio et ses enfants sont très fiers d’elle et la trouvent magnifique. Championnes : Familles de Footballeurs, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !