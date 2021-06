Championnes : familles de footballeurs - Episode 01

Dans votre nouveau docu-série “Championnes : Familles de Footballeurs" : Faites la connaissance de Tiziri Digne, la femme de Lucas Digne. Ils sont les parents d’Isaho 2 ans et Inaya 2 mois. Vous allez découvrir son quotidien de maman et femme de footballeur ainsi que leur vie à 4 en Angleterre. Majda Sakho est la femme de Mamadou Sakho. Ils sont les heureux parents d’Aida 8 ans, Sienna 5 ans et Tidiane 3 ans. Soyez prêts à découvrir la vie à 100 à l’heure de la Sakho Family entre Paris, Londres et Dubaï ! Faites la connaissance de Lucie Kakuta et son mari Gael Kakuta sont les parents de Maël, 6 ans , Téa, 3 ans et Noé, 5 mois. La vie d’une Maman star mais surtout engagée. Vous découvrirez aussi Elodie Mavuba, la femme de Rio Mavuba, parents d’Uma 15 ans (née d’une précédente union), Tiago 10 ans et Aliyah 4 ans. Cindy Lecomte et son mari Benjamin Lecomte sont les parents de Lily-rose et Leandro, âgés respectivement de 7 ans et 2 ans. Championnes : Familles de Footballeurs, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !