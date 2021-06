Championnes : familles de footballeurs - Episode 02

Dans votre nouveau docu-série “Championnes : Familles de Footballeurs" : Faites la connaissance d’Isabelle Silva, femme de Thiago Silva. Ensemble, ils sont les heureux parents de Lago 10 ans et Isago 12 ans. Vous allez découvrir leur nouvelle vie à Londres. Ainsi que Sarah Dossevi, femme de Matthieu Dossevi, les parents de Kian 5 ans et Nika 1 an. Un amour passionnel à distance ! De leur côté, la famille Sakho profite de leur séjour à Dubaï. Mamadou Sakho se remet de sa blessure et va bientôt pouvoir reprendre les matchs. Elodie et Rio Mavuba arrivent sur le lieu de la surprise d'anniversaire. Ils profitent du domaine pour s’initier au golf. Cindy et Benjamin Lecomte ont une surprise pour leurs enfants. Ils adorent faire des cadeaux à leurs enfants ! Championnes : Familles de Footballeurs, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !