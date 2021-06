Championnes : familles de footballeurs - Episode 03

Pour la première fois, vous allez découvrir le quotidien hors norme de 8 familles de footballeurs de haut niveau. Ces grands joueurs sont tous connus du grand public et évoluent dans les plus prestigieux clubs français ou étrangers. Dans ce nouveau docu-série quotidien, leurs femmes ont accepté de nous ouvrir les portes très secrètes de leur vie de famille, une vie qui fait rêver et qui nourrit de nombreux fantasmes. Elles sont 8 femmes, 8 personnalités différentes avec un point commun, celui de partager la vie d’un footballeur pro et de le soutenir au quotidien ! Leur quotidien est envié et pourtant il ne ressemble pas toujours à un conte de fées ! Cette vie, elles vont la raconter pour la première fois : leur rôle de femme, d’épouse, de mère mais aussi de femme d’affaires. Pendant plusieurs semaines, ces familles se livreront en toute intimité : voyages de rêves, anniversaires hors norme, shootings glamours, évènements caritatifs, et elles ne nous cacheront rien : organisation millimétrée, déplacements imprévus et sacrifices.Un quotidien rythmé par le calendrier des compétitions et les transferts de leur conjoint… Comment font-elles pour tenir ce rythme effréné et pour concilier vie de famille, vie de femme de grand sportif et projet professionnel ? Bienvenue dans "Championnes : Familles de footballeurs", un docu-série inédit sur l’univers très fermé des stars du ballon rond !Partagez la vie de : Isabelle Silva (Thiago Silva - Chelsea, Angleterre), Majda Sakho (Mamadou Sakho - Paris / Londres / Dubaï), Elodie Mavuba (Rio Mavuba - Bordeaux), Tiziri Digne : (Lucas Digne - Manchester - Angleterre), Sarah Dossevi : (Matthieu Dossevi - Entre Toulouse & la Turquie ), Joana Mendes : (Pedro Mendes - Montpellier), Cindy Lecomte : (Benjamin Lecomte - Monaco) , Lucie Kakuta : (Gael Kakuta - Lens)