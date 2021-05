Championnes - Familles de footballeurs : Les premières images en exclu !

En exclusivité sur MYTF1, découvrez les toutes premières images de “Championnes - Familles de footballeurs”. Pour la première fois, vous allez découvrir le quotidien hors norme de 8 familles de footballeurs de haut niveau. Ces grands joueurs sont tous connus du grand public et évoluent dans les plus prestigieux club français ou étrangers. Dans ce nouveau docu-série quotidien, leurs femmes ont accepté de nous ouvrir les portes très secrètes de leur vie de famille, une vie qui fait rêver et qui nourrit de nombreux fantasmes. Elles sont 8 femmes, 8 personnalités différentes avec un point commun, celui de partager la vie d’un footballeur pro et de le soutenir au quotidien ! Rendez-vous le Lundi 7 juin à 16h sur TFX.