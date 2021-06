Championnes - La famille de Lucie Kakuta lui prépare un anniversaire surprise !

La sœur et les amies de Lucie Kakuta ont prévu une surprise pour son anniversaire. Elles ont imaginé une décoration et une surprise ambiance cocooning familiale comme elle aime. Ça fait très longtemps que Lucie n’a pas vu sa famille. Elle est très touchée par la surprise de ses proches. Maintenant que tout le monde est réuni, il est temps pour Lucie d’ouvrir ses cadeaux ! Même Gael qui ne peut pas être là à cause de son travail, a tenu à lui faire une surprise.